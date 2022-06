Bobkat, de portier van de Nettorama, overleden na meer dan 1000 dagen vermissing

Deze week werd de kat aangetroffen in de buurt van Fijnaart, vertelt een verdrietig baasje Thijs Heneweer (40). ,,Iemand heeft de dierenambulance gebeld en toen is hij naar Breda gebracht. Daar hebben ze vrij snel geconstateerd dat ie dusdanig zwak was dat ze hem hebben laten inslapen. Ik heb foto's gezien hoe ziek hij was en dat zag er niet oké uit. Dit was helaas het verstandigste.”