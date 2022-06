Boeren Inzicht geeft ook een virtueel kijkje in de stallen en kassen: ‘Elke boer heeft een ander verhaal’

,,Het is een alternatief voor Toer de Boer”, legt Piet Hermus van ZLTO Amerstreek uit. Toer de Boer werd eens per jaar georganiseerd bij agrarische ondernemers in de regio. Sommige bedrijven trokken die dag zelfs honderden bezoekers. ,,Maar de afgelopen jaren hebben we dit door corona niet meer kunnen organiseren. Toen zijn we gaan kijken wat wel zou kunnen, want we vinden het belangrijk dat de verhalen van onze boeren niet vergeten worden.”