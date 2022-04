Bouw nieuwe brandweerkazernes in Hank en Dussen van start: ‘Straks alles weer up-to-date’

De bouw van de brandweerkazernes wordt min of meer gelijktijdig uitgevoerd. Drie weken geleden is de bouw in Almkerk gestart, maandag start de bouw in Dussen en over drie weken in Hank. De totale bouwtijd per kazerne is ongeveer tien maanden. Dat betekent dat de korpsen in het voorjaar van 2023 naar hun nieuwe onderkomens kunnen verhuizen.