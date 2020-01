Boze ex gaat door het lint en kalmeert pas na waarschuwingsschot politie

Een angstige vrouw uit de wijk Dommelbergen belde rond 23.30 uur de politie om te zeggen dat haar boze ex door het lint aan het gaan was. Ze had zich in de badkamer opgesloten en had gezien dat de man een vuurwapen bij zich had.



De politie haastte zich naar de woning en specialisten werden opgeroepen. Maar nog voordat de politie bij het pand was, meldde de vrouw dat de man in een auto was vertrokken.



Een zoektocht naar de verdachte volgde en in de straat de Burcht werd de auto getraceerd. Na een uur kwam de man tevoorschijn. Agenten wilden hem aanhouden, maar hij werkte niet mee.