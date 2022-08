Met geld strooiende verdachten overval ontkennen: ‘Ze gooiden buit in onze auto’

Koninklij­ke onderschei­ding voor ‘organisa­to­ri­sche duizend­poot’ Carlo van Engelen

MOLENSCHOT - Carlo van Engelen (52) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de kermis in Molenschot uit handen van burgemeester Derk Alssema.

29 juli