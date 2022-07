Nicky trekt zijn duikpak aan en haalt golfballen uit het water: ‘Soms wel tienduizend per dag’

Vastgoed­baas sleept gemeente voor de rechter na reeks incidenten: ‘Onbehoor­lijk bestuur’

RAAMSDONKSVEER - Een rechtszaak en onlangs nog een inval in het voormalige Wit-Gele-Kruisgebouw in Raamsdonksveer. Het conflict tussen vastgoedondernemer Marco Verschuren en de gemeente Geertruidenberg is inmiddels hoog opgelopen.

30 juni