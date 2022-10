One Big Smile helpt vluchtelingenkinderen met zwemlessen

GILZE/BREDA – Uit onderzoek van de Nationale Raad Zwemveiligheid blijkt dat asielzoekers in Nederland ruim twee keer zo vaak verdrinken als gemiddeld. Onacceptabel, vindt stichting One Big Smile. Daarom organiseert zij vanaf donderdag speciale zwemlessen voor kinderen op het AZC in Gilze.

Dat zwemlessen belangrijk zijn in waterland Nederland werd afgelopen juli nog pijnlijk duidelijk. Toen verdronk een jonge Irakese asielzoeker in de Rijn nabij Wageningen. Niels de Beer, bestuurslid van One Big Smile, ziet zwemlessen dan ook als een absolute basisbehoefte voor iedere vluchteling. ,,Het COA heeft het heel druk en dat is jammer. Naast veiligheid zorgen zwemlessen namelijk ook voor een betere integratie.”

Waterplezier

Dankzij One Big Smile krijgen 24 kinderen die in het AZC verblijven vanaf donderdag in Gilze zwemles bij zwembad Den Butter. Naast zwemvaardigheden ligt de nadruk bij de cursus vooral op waterplezier. Volgens De Beer is de watervrees bij deze doelgroep namelijk best groot. ,,Sommige kinderen hebben traumatische dingen meegemaakt tijdens hun overtocht op de Middellandse Zee. Daar moet je rekening mee houden.”

Als voorbeeld wijst De Beer naar de iconische foto van de verdronken peuter Aylan Kurdi. Tijdens de zwemlessen zullen er daarom altijd twee begeleiders van het COA aanwezig zijn voor extra ondersteuning.

Koepel Breda

Naast Gilze wil de stichting in november ook zwemlessen aanbieden voor de vluchtelingen in de Koepel in Breda. Hier meldden zich in korte tijd zo’n 65 deelnemers voor aan. Wel een punt van zorg blijft het tekort aan badmeesters en andere vrijwilligers. Hierdoor moesten er eerder ook zwemlessen worden uitgesteld. ,,We hebben momenteel budget genoeg, maar als iemand een keer wil helpen als chauffeur in Gilze: je bent meer dan welkom!”