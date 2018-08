Brabander verdacht van cokesmokkel met straatwaarde van 150 miljoen

Financieel directeur Mario Heeren van Van Wanrooy Transport vertelt dat de inval heeft plaatsgevonden in een pand dat weliswaar van het bedrijf is, maar dat op dit moment wordt verhuurd aan derden. Aan wie, wil hij niet zeggen. ,,We zijn enorm geschrokken van hetgeen er is gebeurd. Dat mag duidelijk zijn. Dit voelt als een hele slechte B-film. Ik kan in het kader van het onderzoek verder geen inhoudelijke mededelingen doen. We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek van justitie. Als bedrijf hebben we niks te verbergen."



Heeren wil wel benadrukken dat de continuïteit van het transportbedrijf is gewaarborgd. ,,Onze klanten krijgen in ieder geval de service die ze van ons zijn gewend."