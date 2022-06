Brandbrief opvanggemeenten: meer hulp nodig aan kinderen in gezinslocaties azc’s

Ruime hoeveel­heid softdrugs en illegale prostitu­tie ontdekt in woning in Rijen

RIJEN - Een verdachte is woensdag op heterdaad betrapt op illegale prostitutie in een woning in Rijen. In het huis is ook een ‘behoorlijke hoeveelheid’ softdrugs gevonden. Dat meldt de politie.

