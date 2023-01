Brandweer haalt bekneld zittende vrouw uit auto in Dorst

Zo’n mooi wit landschap is het beste wat het Brabantse grondwater kan overkomen

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De droge Brabantse bodem was hard toe aan regen. Maar de 200 millimeter die sinds kerst over ons is uitgegoten was wat veel van het goede. Zo snel kan de grond al dat vocht niet opnemen. Die heeft meer aan een dik pak sneeuw.

20 januari