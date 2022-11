Buren zien ruimtewoning niet zitten en stappen naar rechter

DEN HAAG/GILZE - Het zestig meter brede weiland aan de Alphenseweg is prima geschikt voor de ruimte voor ruimte-woning van de familie Van Gestel, vindt de gemeente Gilze en Rijen. Maar bij de buren aan weerszijden viel het bouwplan niet in goede aarde.

Donderdag stonden de buurmannen S. Denissen en R. Stevens bij de Raad van State om het bestemmingsplan van tafel te krijgen. Het is gedaan met het mooie doorzicht dat wij hebben, zeggen ze. De Gilzenaren vertegenwoordigen ook de bewoners van twee andere woningen aan de Alphenseweg.

Buurtschappen

Volgens hun advocaat Lian van Hoorn is de gemeenteraad van Gilze en Rijen regelrecht tegen het eigen beleid ingegaan door met de woning in te stemmen. In de structuurvisie van de gemeente staat dat in het buitengebied alleen gebouwd mag worden in buurtschappen, zegt Van Hoorn.

Maar daar denkt de gemeente anders over. Een woordvoerder zegt dat in de structuurnota is bedoeld dat buurtschappen niet aan elkaar mogen worden geregen met woningen langs de wegen. ,,We willen geen Belgische toestanden in Gilze en Rijen.”

Heel groot perceel

De open plek waar het aan de Alphenseweg om gaat is volgens de gemeente juist heel geschikt om op te vullen en de samenhang te vergroten. Woordvoerster W. Krijger wees er namens Van Gestel op dat er al water bij de wijn is gedaan. Het oorspronkelijke plan was drie woningen omdat het een heel groot perceel is, zei Krijger.

De gemeenteraad vond dat te gortig. Toen is het één woning geworden. De ruimte voor ruimte-woning komt in de plaats van gesloopte stallen in het buitengebied. Of het plan doorgaat beslist de Raad van State binnen zes weken.