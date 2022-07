Burgemeester Buijs over opvang jonge vluchtelingen: ‘Als er problemen zijn direct bespreken’

analyse Schoolbe­stuur licht ouders veel te laat en gebrekkig in over belangrij­ke besluiten

DONGEN - Ouders verwijten de scholenstichting Initia in Dongen al maanden dat ze laat en afstandelijk informeert over belangrijke besluiten. De stichting erkent nu dat ‘de communicatie bij penibele kwesties anders is ervaren’ (zie kader). De spijker op z'n kop.

16 juli