Busje vliegt in brand op A58 bij Gilze

Bel niet de slotenma­ker die als eerste op Google verschijnt: ‘Adverten­tie kan leiden naar onbetrouw­ba­re partij’

BREDA - Toilet verstopt of jezelf per ongeluk buitengesloten? Bel niet de bedrijven die bovenaan komen bij Google. ,,Denk nog even na en kijk wat verder.” Ouderenbond ANBO en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beginnen vanaf dinsdag een campagne.

21 juni