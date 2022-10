Cammeleur zet grote stap naar oplossing: nieuwe stichting brengt gebruikers samen

De vier gebruikers van de multifunctionele accommodatie in het hart van Dongen hebben zich verbonden aan een voorstel dat adviesbureau Galan Groep heeft gedaan om uit de impasse te komen. Ook stichting DonckHuys is nu over de streep getrokken. Die zette grote vraagtekens bij eerder aangedragen scenario’s. Volgens het nieuwe plan moet er een nieuwe stichting komen die de programmering gaat verzorgen. Daarin zijn de vier partners vertegenwoordigd.

„Het is de bedoeling dat we het samen gaan doen”, zegt Jurgen Jansen, directeur van DonckHuys. „Zoals het er nu naar uitziet zal die stichting Cultuurhuis gaan heten. Er komt ook een verzakelijking. Dat is een goede zaak. De BV die de horeca verzorgt, wordt gesplitst van het DonckHuys.”

Positief

Hij erkent dat er ook nadelen zijn. „Er moet een nieuwe organisatie opgetuigd worden. En het is de bedoeling dat het personeel aan de stichting gedetacheerd wordt. Het gevolg daarvan is dat we duurder uit zijn, omdat over hen btw betaald moet worden, 21 procent. Die kosten zullen we op de een of andere manier moeten opbrengen. De nieuwe stichting moet de programmering sterker naar buiten brengen. Daar zullen we aan moeten werken. Maar iedereen is er positief over.”