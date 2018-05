Charlotte (23) schittert in langste fotodocumentaire ooit

Veel belangstel­ling voor Dodenher­den­king Wijk en Aalburg

4 mei WIJK EN AALBURG - Veel belangstelling donderdagavond voor de Dodenherdenking in Wijk en Aalburg. Na een herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk waar pastoraal werker Gerrit van Ginkel een korte meditatie hield met als thema 'Hoe zijn de helden gevallen', ging men in een stille tocht naar het oorlogsmonument op begraafplaats Rusthof in de Veldstraat.