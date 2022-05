Circus in de Zorg komt naar Geertruidenberg

De Stichting Vrienden van de Riethorst hebben het Circus in de Zorg uitgenodigd. Het circus heeft vooral landelijke bekendheid door de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking, maar is daarnaast een circus voor alle doelgroepen.

De opbouw van het circus vindt plaats op zaterdag 21 mei. De show zelf is afgestemd op de belevingswereld van het publiek. Of dat nu ouderen, gehandicapten of mensen met een beperking zijn. Bij binnenkomst in de circustent begeleiden de artiesten de bezoekers, in rolstoel of te voet, naar hun plek.