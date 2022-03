Cliënten kiezen hun eigen inrichting in de nieuwe GGz-appartementen in Dongen

De Booij is zichtbaar tevreden over de nieuwbouw. ,,We hebben de grond verkocht aan Casade. Die heeft deze appartementen gebouwd in samenspraak met ons. Wij huren ze weer terug van Casade. De cliënten hebben de kleur van de vloeren gekozen. De woningen zijn duurzaam gebouwd, met warmteopslag onder de grond en inductiekookplaten.”



,,De inrichting is eenvoudig. De bewoners brengen zelf spullen mee. Ze hebben de kringloop helemaal leeggekocht. Ze zijn er een stuk op vooruitgegaan. Ze voelen zich ook meer verantwoordelijk voor hun woning, omdat die meer eigen is dan de groepswoningen. Ze zorgen er beter voor.”