Coca-Cola in Dongen wil alleen klanten die ook willen helpen inzamelen

Woningbouw Oosterhout niet in gevaar door stikstof

7 november OOSTERHOUT - De nieuwbouw van woningen komt in Oosterhout niet in gevaar door de stikstofproblematiek. De stikstof die vrijkomt bij Oosterhoutse bouwprojecten slaat neer in Natura 2000 gebieden, maar heeft daarvoor geen relevante gevolgen, zo bleek woensdag tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad. Daarom kunnen alle bouwplannen doorgaan. Voor de veehouderijen blijft de onzekerheid nog even bestaan.