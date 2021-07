Criminelen met messen overvallen casino in Made

De melding kwam even voor 01.30 uur bij de politie binnen. Het casino sluit om 01.00 uur, maar de politie kon niet zeggen of de overvallers voor of na sluitingstijd zijn binnengekomen. ,,De melding is om 01.24 bij ons binnengekomen. We weten nu nog niet hoe lang ze binnen zijn geweest’’, aldus een woordvoerder.