Cultuurprijs voor Miranda van Bragt

,,Cultuur is het cement van alles. Erfgoed is de grond waar we op staan”, zei Van Bragt nadat ze de prijs in ontvangst nam. Ondanks dat ze verrast was, zat ze niet om woorden verlegen. ,,Je mag zoveel mogelijk fouten maken, want daardoor ontstaan de mooiste dingen”, voegde ze eraan toe. Daarmee doelde ze op de emoties die haar soms parten spelen als dingen anders lopen dan ze verwacht.