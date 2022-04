D66 en Rijen Ontspoort willen definitief streep door autotunnel, petitie 634 stemmen

Lintjesre­gen onder vertrekken­de gemeente­raads­le­den: ‘Maar daar doe je het niet voor’

OOSTERHOUT - Vertrekkende raadsleden die minimaal 12 jaar in een gemeenteraad hebben gezeten, krijgen traditiegetrouw in Nederland een lintje. Dus ook deze week regent het lintjes bij gemeenten in de regio, wanneer afscheid wordt genomen van de oude raad.

30 maart