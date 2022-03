Daar is ‘ie weer: de eerste visarend landt op zijn ‘webcamnest’ in de Biesbosch

BIESBOSCH - De eerste visarend heeft zich weer laten zien in de Biesbosch. Webcambeelden van Beleef de Lente tonen hoe de vogel even na twaalf uur op het nest landt.

Grote kans dat deze vogel het mannetje is dat ook voorgaande jaren op dit nest verbleef. ,,Vanochtend werd er een visarend in de buurt van de Biesbosch gespot", vertelt boswachter Harm Blom. ,,Kenners dachten aan een streepje in zijn ondervleugels te zien dat het inderdaad ons mannetje betreft. De patronen in die vleugels zijn namelijk uniek en daaraan kunnen we hem herkennen.”

Zwarte ring

Het mannetje is ook te herkennen aan de zwarte ring met daarop de code 7TG. In 2012 werd hij als nestjong geringd. Het nest waar hij geboren werd zat in een hoogspanningsmast nabij het Duitse Rogatz, zo'n 550 kilometer van de Biesbosch. Blom: ,,Nu gaan we de beelden bekijken om te zien of deze vogel deze ring draagt. Zo ja, dan is dit ons Duitse mannetje dat al sinds 2016 op dit nest in de Biesbosch verblijft.”

Quote Als zij niet komt, dan is er vast een ander vrouwtje in de buurt dat interesse in hem heeft. Harm Blom, boswachter in de Biesbosch

Vorig jaar arriveerde het mannetje op 26 maart. Nu is hij er dus een dag eerder. ,,Hij heeft een warme zuidoostelijke stroom mee. De condities zijn de afgelopen dagen erg goed geweest om door te vliegen.”

Vrouwtje

Nu is het wachten op het vrouwtje. Zij arriveerde vorig jaar vijf dagen later dan het mannetje. ,,We verwachten haar dus dinsdag of woensdag. Als zij niet komt, dan is er vast een ander vrouwtje in de buurt dat interesse in hem heeft. Het is namelijk een sterke ervaren vent met een goed broedgebied.”

In oktober vertrokken de visarenden richting in het zuiden om te overwinteren, meestal in tropisch West-Afrika. Het mannetje en het vrouwtje trekken vanaf het najaar hun eigen plan en zien elkaar pas weer het volgende voorjaar in de Biesbosch.

Vorig jaar was het visarendkoppel van de Biesbosch voor het eerst te volgen via de webcam van Beleef de Lente. Ruim een miljoen mensen namen zo een kijkje in het nest.