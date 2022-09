De creatieve breinen van Joep en Nathalie draaien altijd door: ‘Corona gooide ons van de sneltrein’

Was er weer een coronapersconferentie geweest, dan volgde er binnen een uur een brainstormsessie in huize Rijk en Martens in Geertruidenberg. ,,In de lockdown schakelden onze klanten om, dus moesten wij ook veranderen”, zegt Rijk (40). ,,Telkens bekeken we opnieuw wat op dat moment mogelijk was en hoe we met de steeds veranderende situaties konden omgaan”, vult Martens (39) aan.