De ene boom is de andere niet: Gilze en Rijen kijkt voortaan naar waarde van bomen

Het systeem is ontwikkeld om al die waarden voor bestaande en nieuwe bomen in kaart te brengen. ,,Moeten we een boom kappen, dan weten we nu wat de waarde is van de boom en wat we er voor terug moeten planten om deze waarde te behouden of te versterken.” De testfase duurt een jaar en is vooral om ervaring op te doen en aan de hand daarvan waar nodig het systeem te verbeteren.