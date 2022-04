De Fik Erin bestaat 15 jaar en geeft nu zelf een feestje: verrassingsparty in Witte Leeuw

RAAMSDONKSVEER - Al 15 jaar toeren ze kriskras door het land om de boel in lichterlaaie te zetten, zoals ze het zelf noemen. De licht ontvlambare feestband De Fik Erin geeft nu zelf een feestje. Op 20 mei vieren zij hun jubileum in de Witte Leeuw in Raamsdonksveer.