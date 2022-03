De informateur bakt en braadt een coalitie, in Drimmelen hebben ze er een van sterrenniveau

Gilze en Rijen neemt dinsdag afscheid van tien raadsleden en verwelkomt nieuwe

RIJEN - Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn en de uitslagen bekend nemen liefst 10 van de 21 raadsleden afscheid. Dat gebeurt in een vergadering op dinsdag 29 maart. De nieuwe raadsleden worden een dag later op 30 maart toegelaten. Bij beide vergaderingen is bezoek welkom.

24 maart