De Vennen in Dongen sluit tijdelijk twee zwembaden vanwege hoge energiekosten

Weekmarkt in Oosterhout blijft compact om ruimte te houden voor terrassen

OOSTERHOUT - De weekmarkt op de Markt in Oosterhout blijft compact om zodoende de terrassen van de horeca de ruimte te geven. Ondanks dat de kooplieden geen ruimte inleveren en er zelfs nog plekken te vergeven zijn, is niet iedere handelaar is daar even blij mee.

13 juli