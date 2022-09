De verkeersbrigadier is terug van nooit weggeweest: ‘Het is pure noodzaak én geluk’

Sonny uit Geertrui­den­berg in coma in Polen na zwaar ongeval, familie zamelt geld in om hem terug te halen

GEERTRUIDENBERG/GORZÓW - Sonny Verweijmeren (35) uit Geertruidenberg wordt na een ernstig ongeval in Polen in een kunstmatige coma gehouden. Voor betere zorg moet hij zo snel mogelijk naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daarvoor zamelt de familie vast geld in.

7 september