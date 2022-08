De Vuelta in Oosterhout: nog nooit zag de Westlandweg zoveel volk

Inzamel­punt Oekraïners in Oosterhout ook voor de smalle beurs

OOSTERHOUT - Het ziet er al redelijk opgeruimd uit in de voormalige Antoniuskerk, maar het was een hele klus om alle goederen een plekje te geven die voor Oekraïense vluchtelingen waren ingezameld in Oosterhout. Zaterdag was de officiële overdracht van het inzamelpunt aan inloophuis De Vinder.

14 augustus