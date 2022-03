Den Hout krijgt een voedselbos bij de Vrachelsestraat: ‘Komend najaar gaan we planten’

nieuwe update Nieuwkomer Groen Gilze en Rijen verrast iedereen, Kern'75 grootste, CDA verliest dramatisch

RIJEN - De verrassing in Gilze en Rijen na de uitslag van de twaalf stembureaus is Groen Gilze en Rijen (GGR) dat van 2 naar 5 zetels gaat. Kern'75 groeit van 5 naar 6. De grote verliezer is het CDA dat van 4 naar 1 zetel zou gaan. VVD verliest 1 zetel en gaat naar 2. GB (3) PvdA (2) en D66 (2) blijven gelijk. De opkomst was bijna 51 procent.

