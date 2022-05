Deze supporters gaan voor Feyenoord naar Tirana: ‘Heb mijn halve netwerk overhoop gehaald’

‘Halve netwerk overhoop gegooid’

De reis was naar Albanië was begin februari al geboekt. ,,Een voorgevoel”, vertelt Ed Scherps. ,,De vliegtickets vanaf Parijs hadden we snel geregeld, evenals de overnachtingen in Tirana. Ja, we waren vroeg. Alsof het zo moet zijn, we kijken er reikhalzend naar uit.’’ Scherps woont in Oosterhout en gaat met zijn vaste Feyenoord-kompaan Eduard de Willigen naar Tirana.