Dezelfde jaarmarkt en kermis in Molenschot, maar met een andere opzet

Welke twee jongens namen enkele uren na plaatsing al de rode Vuelta­fiets weg bij Theater De Bussel?

OOSTERHOUT - Slechts een dag na plaatsing is een van de 20 rode fietsen die ter viering van de komst van de Vuelta naar Oosterhout in het centrum is geplaatst al verdwenen. Gestolen door nog onbekende twee jongens.

21 juli