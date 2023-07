Dik 50 meter lange brug gaat Zwaaikom met Koningsdijk verbinden

Frietbak­kers Franky en Coen overleef­den Oekraïnse raketin­slag: ‘Het voelt als een tweede kans’

Frietbakkers Franky van Hintum uit Helmond en Coen van Oosten uit Waspik zijn sinds zaterdag terug in Nederland, maar nog nauwelijks bekomen van de raketinslag op het restaurant waar ze zaten te eten in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. ,,We hebben zoveel geluk gehad.”