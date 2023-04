DNB-president Klaas Knot prikkelt Brabantse werkgevers: ‘U kunt loonstijging prima lijden’

indebuurt.nl Nostal­gisch: Warschau Bar opent na 40 jaar voor één dag de deuren in Breda

Na bijna veertig jaar opent de Warschau Bar voor één dag haar deuren in Breda en neemt het bezoekers mee op een nostalgische reis terug in de tijd. Tussen 1965 en 1984 was dit café een populaire ontmoetingsplek voor veel Polen die in Nederland woonden.