Dodenherdenking weer als vanouds, met extra aandacht voor de slachtoffers in Oekraïne

OOSTERHOUT - Herdenkingen zijn per definitie sober en stil, maar de coronacrisis maakte de Dodenherdenking de afgelopen twee jaar wel heel erg naargeestig. Prompt nu er weer publiek bij aanwezig mag zijn, is er door de oorlog in Oekraïne extra reden voor een herdenking.

Zonder uitzondering zullen sprekers tijdens de herdenkingen in de regio Oosterhout stilstaan bij de verschrikkingen in Oekraïne. Mogelijk dat er hier en daar Oekraïners zijn die een korte toespraak houden.

Oosterhout

In Oosterhout begint de Dodenherdenking om 19.15 plaats met het verzamelen van de deelnemers aan de stille tocht en de aansluitende herdenking op het voorplein van het stadhuis. Vijf minuten later gaat de stille tocht via de Slotlaan naar de kruising Ridderstraat park in naar Bevrijdingsmonument. Om 19.37 uur is daar zang waarna om 19.45 uur burgemeester Mark Buijs een toespraak houdt. Rond 19.52 uur is er een declamatie van een leerling en daarna speelt de Koninklijke Harmonie koralen. De kransleggingen zijn na de twee minuten stilte, zo rond 20.04 uur door onder meer leden van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie. Een paar minuten daarna volgt het defilé langs het monument door gemeentebestuur, Oranjecomité, militairen in actieve dienst en oud-militairen en overige aanwezigen.

Drimmelen

In de gemeente Drimmelen vindt de herdenking plaats in alle dorpen. In het dorp Drimmelen zelf is er om 19.15 uur een herdenkingsbijeenkomst met aansluitend een bloemlegging bij het Herdenkingsmonument aan de Dorpsstraat en bij het Biesboschmonument voor de boeren. In Hooge Zwaluwe is de herdenking om 19.50 uur bij het monument aan de Haven en in Lage Zwaluwe om 19.00 uur bij de protestantse kerk waarna de ceremonie zelf voor 20.00 uur plaatsvindt bij het monument op de begraafplaats met onder meer het noemen van de namen van de dorpsgenoten die in de oorlog om het leven kwamen. In Made vindt om 18.45 uur de bloemlegging plaats bij het Pools Monument. In Terheijden klinken om 19.00 de kerkklokken en is om 19.30 uur een toespraak van burgemeester Gert de Kok. Om 19.55 uur klinkt de Last post van Cees Verwijmeren.

Geertruidenberg

In de gemeente Geertruidenberg zal burgemeester Marian Witte om 18.30 uur de herdenkingsdienst bijwonen in de protestantse kerk aan de Emmastraat. Vanuit daar volgt er een herdenkingstocht naar het herdenkingsmonument. In Raamsdonk vindt de ceremonie plaats bij de St. Bavokerk en in Geertruidenberg bij het herdenkingsmonument aan de Stadsweg.

Dongen

In de gemeente Dongen vindt er voorafgaande aan de twee minuten stilte een herdenkingsbijeenkomst in De Cammeleur plaats, gevolgd door een stille tocht en een herdenkingsplechtigheid bij de bevrijdingskapel. Het herdenkingsconcert is om 21.00 uur in de Laurentiuskerk met een uitvoering van onder meer het Requiem van Mozart door Kamerkoor Zuid.

Gilze en Rijen

In de gemeente Gilze en Rijen is er om 19.30 uur een stille tocht in Gilze vanaf de kerk door de Kerkstraat via de Alphenseweg naar de begraafplaats. Daar wordt de vlag halfstok gehesen door medewerkers van het 930 squadron van Vliegbasis Gilze-Rijen. Onder meer burgemeester Derk Alssema en jeugdburgemeester Cato leggen een krans. De eerste houdt een toespraak, de tweede draagt een gedicht voor.

Altena

In de gemeente Altena vindt de Dodenherdenking onder meer plaats in Hank waar een Lancaster aan het einde van de middag een speciale herdenkingsvlucht uitvoert boven het dorp. Het betreft de enige nog vliegende Lancaster in Nederland. De herdenking zelf vindt plaats bij het oorlogsmonument.

Volledig scherm Een Lancaster-bommenwerper (de grote jongen) samen met een Spitfire in de lucht boven Normandië en morgen boven Hank. © ANP / AFP