Doek valt voor een van de beste regionale vlooienmarkten: ‘Jammer, deze werd goed bezocht’

Opvang jonge asielzoe­kers in Gr8 Hotel in Oosterhout gaat ‘verbazing­wek­kend goed’: COA wil graag verlengen

OOSTERHOUT - Als het aan het COA ligt wordt de asielopvang in het Gr8 Hotel aan de Beneluxweg verlengd. De opvang van de zestig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) is in juli opgestart en krijgt steeds meer handen en voeten. De einddatum staat nu nog op 1 december. Burgemeester Mark Buijs wacht een officieel verzoek af.

30 september