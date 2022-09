Donge Swim wordt uitgesteld: ‘Niet gezond om nu in de rivier te zwemmen’

,,Door de droge zomer is onder meer blauwalg in de rivier aangetroffen”, schrijft de organisatie op haar Facebookpagina.

,,Na overleg met Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Geertruidenberg is geconcludeerd dat het voor de deelnemers niet gezond is om hun kilometers in de Donge te zwemmen. De weersverwachting voor de komende weken biedt geen uitzicht op voldoende verbetering van de waterkwaliteit.”

Quote De eerste editie kunnen we maar één keer goed doen, daarom stellen we de Swim liever uit Organisatie Donge Swim

De organisatie heeft even overwogen om de tocht te verplaatsen naar een andere locatie, maar realiseerde zich dat dit het evenement niet ten goede zou komen.

,,We mikken met de Donge Swim op de unieke beleving om midden in de gemeente Geertruidenberg in de Donge te kunnen zwemmen, waarbij de zwemtocht goed te volgen is voor supporters. De eerste editie kunnen we maar één keer goed doen, daarom stellen we de Swim liever uit.”

Nieuwe datum

Een nieuwe datum is al geprikt: 2 juli 2023. ,,Na de kermis en de wielerronde, maar nog voor het begin van de schoolvakanties. We verwachten dat in mei en juni de echte kou uit het water is, maar dat de waterkwaliteit nog wel optimaal is.”

Donge Swim is een initiatief van de buurtsportcoaches, Arendse Healthclubs en Sportfondsen Geertruidenberg. De opbrengst van de zwemtocht gaat naar de Kloosterhoeve, de zorglocatie in Raamsdonksveer voor mensen met de ziekte van Huntington.