Dongen houdt 3 miljoen euro over en wil daarmee armoede bestrijden

Corona geeft niet alleen aanleiding tot slecht nieuws. Vanwege de pandemie ontving de gemeente uitkeringen uit het coronafonds. Ook konden projecten vorig jaar geen doorgang vinden. Die inkomsten en het feit dat de gemeente geld niet heeft hoeven uitgeven, hebben Dongen over 2021 ruim drie miljoen euro opgeleverd. Het college stelde donderdag in de raadsvergadering voor om dat bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Met andere woorden, dan zou het vrij te besteden zijn.

Geld voor bestrijding armoede

In een amendement wilden de Ouderenpartij voor Dongen (OVD) en D66 60.000 euro van die meevaller reserveren voor armoedebeleid. Het is geld dat dit jaar niet uitgegeven is aan behoeftige Dongenaren. Het voorstel leverde een discussie op met tegengestelde standpunten. Aan de ene kant had je de partijen die het geld wilden achterhouden om er daarna plannen voor te bedenken. Hun tegenstrevers vonden dat je eerst plannen moest hebben, en vervolgens kijken hoeveel geld daarvoor uitgetrokken moest worden. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de raad in met het amendement.