Dongen vindt plek voor Oekraïense vluchtelingen, ook Geertruidenberg heeft locaties in beeld

Verkie­zings­de­bat lijsttrek­kers Gilze en Rijen op 11 maart

RIJEN - De lijsttrekkers van de zeven partijen die in Gilze en Rijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen presenteren zich op verkiezingsavond vrijdag 11 maart. In het gemeentehuis worden ze bevraagd over hun standpunten en gaan ze met elkaar in debat. De avond is ook via een livestream te volgen.

3 maart