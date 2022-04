Dongen vraagt aandacht voor mentale én fysieke corona-achterstand bij jongeren

„We hebben twee grote aandachtsgebieden bij scholieren”, zegt wethouder Cors Zijlmans. „Hun mentale en hun fysieke gezondheid. Beide zijn verslechterd door de lockdowns van de afgelopen twee jaar. Er is meer overgewicht, mede doordat ze niet konden sporten. Ook is de eenzaamheid toegenomen. Kinderen moeten hun sociale contacten weer opbouwen. Bovendien zie je een vertraging in het onderwijs. Een aantal leerlingen had te weinig baat bij digitale lessen, waardoor nu uitval ontstaat.”