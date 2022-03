Drie gemeenten zoeken opnieuw één onderdak voor hun ambtenaren na Audax-debacle

Dat schrijven B en W van Gilze en Rijen in een raadsinformatiebrief. Het college verwijst naar een besluit dat vorig jaar in de drie gemeenten is genomen om in een aantal stappen te komen tot deze gezamenlijke huisvesting voor de ambtenaren. Ook moet duidelijk worden hoe tot die tijd de ambtenaren van Alphen-Chaam in Gilze en Rijen en Baarle-Nassau ondergebracht worden.