Drie koninklijke onderscheidingen in Geertruidenberg

Ad Blom (66) uit Geertruidenberg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Blom staat bekend als een verenigingsman. Vooral bij tennisvereniging De Schans is hij belangrijk binnen het bestuur. Als penningmeester, interim-voorzitter en aanspreekpunt voor diverse commissies is hij onmisbaar. Hij was verder onder meer voorzitter van Badmintonclub De Ligne en penningmeester bij Stichting Uniek.

Quirinus Leijten (62) uit Raamsdonksveer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij zet zich al vijftig jaar belangeloos in voor Koninklijke Harmonie De Eendracht. Hij is betrokken bij repetities en uitvoeringen en zet zijn kwaliteiten in om de jeugd verder te helpen in hun muzikale ontwikkeling. Zo was hij leider van het jeugdconcert OokhE. Een muzikant in hart en nieren. Daarnaast is hij sinds 1999 commissielid bij de Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer.