Drie nieuwe concrete locaties voor woningbouw Oosteind in beeld

Eigen drank in glas of blik meenemen naar Breda tijdens Koningsdag? In de binnenstad mag het niet

Nog maar een week en dan is het Koningsdag. Biertjes drinken en hossen op Hollandse meezingers. Heerlijk, toch? Let wel op als je naar de binnenstad gaat, want je mag dit jaar geen glazen of blikken meenemen.