Drie wethouders Gilze en Rijen nemen afscheid met helden uit gemeente

met video Hoe bel je 112? In de Risk Factory, een oefendorp in de Dongecen­tra­le, leer je omgaan met gevaar

GEERTRUIDENBERG - Een oefendorp in de grote fabriekshal van de Dongecentrale in Geertruidenberg. Hoe bel je 112? En hoe blus je een vlam in de pan? Kinderen ontdekken er alle risico's omtrent brand en veiligheid. Met een spectaculaire act is woensdag de Risk Factory geopend.

14 april