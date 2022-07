Drimmelen en Geertruidenberg zoeken gezinnen die buurtgenoten willen helpen bij de opvoeding

RAAMSDONKSVEER / MADE - Wie opvoeden even lastig vindt kan vanaf september hulp krijgen van stabiele gezinnen in de buurt. Geertruidenberg en Drimmelen starten dan met Buurtgezinnen. De ondersteuning is vooral gericht op de kinderen.

De twee gemeenten zijn daarom op zoek naar stabiele gezinnen, zogenoemde ‘steungezinnen’. Deze worden dan gekoppeld aan ‘vraaggezinnen’ die opvoedhulp goed kunnen gebruiken.

,,Gezinnen waar iets aan de hand is hebben niet altijd een stevig netwerk waar ze op kunnen terugvallen”, zegt Adriaan de Jongh, wethouder in Geertruidenberg. ,,Daarom zoeken we stabiele gezinnen die gezinnen met een hulpvraag een steuntje in de rug kunnen geven. We hopen dat ze zich zo beter weten te redden.”

Even op adem komen

Buurtgezinnen is een landelijk initiatief en gaat uit van de gedachte dat je opvoeden samen doet. Stabiele ‘steungezinnen’ worden gekoppeld aan ‘vraaggezinnen’ die opvoedhulp nodig hebben. De hulp is maatwerk. Vaak wordt ervoor gekozen dat de kinderen van het vraaggezin een dagdeel tot een weekend bij het steungezin verblijven. Zo kunnen de ouders en kinderen even op adem komen.

De Jongh: ,,De buurtgezinnen zijn vooral preventief bedoeld, maar ze kunnen ook worden ingezet in combinatie met jeugdzorg.”

Informele hulp

Het project duurt twee jaar en het is de bedoeling dat al in het eerste jaar dertig gezinnen aan elkaar worden gekoppeld. Voor de vraaggezinnen is de hulp gratis. Steungezinnen krijgen geen vergoeding voor hun hulp. ,,Het is informele hulp, net als mantelzorg”, zegt De Jongh.

Voor de gemeenten brengt het project wel kosten met zich mee. Zo wordt er een coördinator aangesteld die de gezinnen begeleidt. De kosten worden mogelijk terugverdiend, doordat Buurtgezinnen ervoor kan zorgen dat er uiteindelijk minder jeugdzorg nodig is.