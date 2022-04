Drimmelen was het woord van de dag, maar dan ging het wel om D66‘er Frans van Drimmelen

Wonen in de kerk in Hulten? Als het aan de eigenaar ligt komen er appartemen­ten in

HULTEN - Kunstenaar Paul Veroude is er klaar voor. Op verzoek van de gemeente is hij bereid zijn atelier in de kerk van Hulten op te geven en er 10 tot 15 appartementen in te maken. ,,Het brengt leven in het dorp, meer woningen voor starters en ouderen en het gebouw heeft een nieuwe toekomst.”

