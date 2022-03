Drimmelen wil tractoren uit dorpskernen van Terheijden en Wagenberg weren

Doorn in het oog

De gemeente heeft de provincie in een brief om toestemming gevraagd om bij wijze van proef de landbouwmachines over de N285 te laten rijden. Al jaren is het veel inwoners een doorn in het oog dat deze weggebruikers door de dorpskernen rijden. Uit onderzoek dat in opdracht van Drimmelen heeft plaatsgevonden, blijkt dat groot en breed landbouwverkeer veel hinder veroorzaakt. ,,Omdat deze problematiek nu al zo lang duurt, willen we stappen zetten", schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan het provinciebestuur.