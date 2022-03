Drimmelen zoekt ‘koolmezentrainers’ in strijd tegen eikenprocessierups

In Drimmelen staan veel eikenbomen, waardoor inwoners regelmatig last hebben van de brandharen van de eikenprocessierups. Dit jaar zet de gemeente daarom ook koolmezen en andere natuurlijke vijanden van deze rups in, zoals sluipwespen en sluipvliegen. Een mezenjong kan immers in twee weken tijd zo’n achthonderd rupsen eten.

,,We nemen als gemeente diverse maatregelen, en voegen hier nu een nieuwe, duurzame, methode aan toe,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. ,,Op andere plekken is hier al mee gewerkt, onder meer in een groot attractiepark. De ervaring leert dat je bijvoorbeeld koolmezen kunt leren extra veel eikenprocessierupsen te eten. Een koolmezenfamilie kan zo tientallen rupsennesten leegeten.”

Voedertafels

Begin april start de gemeente samen met Storix Boom- & Landschapsbeheer met het trainen van de vogels die de eikenprocessierups eten. Wanneer vanaf eind april tot half mei op voedertafels het vogelzaad geleidelijk wordt vervangen door jonge processierupsjes, gaan de vogels deze rupsen ook meer zoeken in de bomen. Zo kunnen bewoners er zelf voor zorgen dat de vogels zich meer gaan richten op de rupsen als voedsel.

Dit lukt niet zonder hulp van vrijwilligers. Wie interesse heeft om koolmezen te leren extra veel rupsen te eten, is welkom op de informatieavond op vrijdag 1 april om 19.45 uur in Parkgebouw De Liniehof (ingang natuurpark), Kievitstraat 3 in Made.