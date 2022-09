Druiven plukken in Catharinadal, terwijl de klokken luiden: ‘Pas op voor je vingers!’

Primark opent distribu­tie­cen­trum van 60.000 vierkante meter langs A27 bij Oosterhout

OOSTERHOUT - Primark neemt begin 2023 zijn intrek op het Weerts Logistic Park in Oosterhout. De Ierse kledingretailer neemt dan zo’n 60.000 vierkante meter logistieke ruimte in gebruik in het nieuwe grote distributiecentrum (dc) langs de A27.

10 september