Duizenden joints en tientallen kilo’s wiet in huis Wagenberg

Spanjaar­den legden Ooster­houts kasteel in de as, nu fietsen ze er vrolijk langs

OOSTERHOUT/GEERTRUIDENBERG - Zouden ze in Spanje acht slaan op de Oosterhoutse Slotbosse Toren als de Vuelta er zondagmiddag langs koerst? Het zou wel zo netjes zijn, want de Spanjaarden schoten het imposante kasteel in de 16de eeuw aan flarden.

